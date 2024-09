Napoli, giallo su cadavere rinvenuto nelle acque antistanti la Rotonda Diaz

187 Visite

Il corpo di un uomo è stato trovato senza vita nelle acque vicino alla Rotonda Diaz a Napoli.

Le autorità sono subito intervenute sul posto per cercare di capire cosa sia successo. Al momento, sembra che l’uomo sia annegato, ma le indagini sono ancora in corso per avere una conferma definitiva.

La Polizia sta ascoltando testimoni che potrebbero aver visto qualcosa di utile per ricostruire gli ultimi momenti della vittima.

Purtroppo, non ci sono ancora molte informazioni su chi fosse l’uomo e quale fosse la sua provenienza (con ogni probabilità dovrebbe trattarsi di un cittadino straniero)













