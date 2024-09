Us Open. Sinner-Medvedev, un quarto che sa di finale anticipata

184 Visite

Si può considerare a tutti gli effetti la finale anticipata degli Us Open anche se la gara sarà valida soltanto per i quarti di finale del torneo che vale uno Slam: il numero uno del mondo, Jannik Sinner, contro il russo Daniil Medvedev (numero 5 del ranking) si daranno battaglia nella giornata di mercoledì 4 settembre con orario ancora da definire.

Come arrivano alla sfida

Per entrambi l’attuale stato di forma è eccezionale con un cammino molto simile perdendo soltanto un set in tutto il torneo: hanno superato in quattro set lo scoglio degli avversari al primo turno per poi proseguire abbastanza in scioltezza al secondo e terzo turno vincendo in tre set e risparmiando energie preziose. Agli ottavi di finale, il russo ha praticamente asfaltato il portoghese Borges al quale ha lasciato soltanto quattro game in tre set (vittoria per 6-0, 6-1, 6-3). Discorso simile per il nostro Sinner che nelle ultime ore ha avuto la meglio contro l’americano Paul vincendo i primi due set al tie-break e concludendo trionfalmente con un 6-1. La gara, per ovvie ragioni, si presenta molto equilibrata e difficilmente uno dei due riuscirà a spuntarla soltanto in tre set.













