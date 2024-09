81 Visite

Nei saloni del Circolo Canottieri Napoli è stata presentata la 59ma edizione della Capri Napoli Trofeo Farmacosmo.

L’evento, in programma Sabato 7 Settembre, vedrà la presenza e la partecipazione di alcuni tra gli atleti più forti al mondo relativamente alla disciplina del nuoto in acque libere.

Start dal Lido Le Ondine di Marina Grande a Capri ed arrivo nelle acque antistanti il Molosiglio, sede proprio del circolo giallorosso per un percorso di 36 Km.

Ad organizzare la kermesse sportiva è la società Eventualmente – Eventi e Comunicazione presieduta da Luciano Cotena: “E’ l’ennesimo importante appuntamento con questa maratona del mare, conosciuta in tutto il mondo. Sarà bello far tuffare i tanti atleti di spessore che prenderanno parte alla manifestazione nelle acque del Golfo di Napoli rispetto a quello scempio che abbiamo visto a Parigi dove le acque non erano idonee”.

Nel corso della conferenza stampa, poi, anche un ricordo per Sante Marsili, campione e leggenda della pallanuoto, scomparso qualche giorno fa a 73 anni.

A fare da padrone di casa il presidente del Circolo Canottieri Napoli Giancarlo Bracale: “E’ un’enorme soddisfazione per noi essere stati scelti, ancora una volta, quale terminale della manifestazione, di cui siamo anche partner”.

Saranno cinque gli italiani in gara: Ilario, Inglima, Occhipinti, Ricciardi e Ruffini.

Previsto, poi, per Venerdì 6 Settembre al Gambrinus alle ore 12 un aperitivo con tutti gli atleti e atlete partecipanti













