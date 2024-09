La confessione choc del pedofilo: 307 bambini tra le vittime. Ha lavorato anche in Italia

211 Visite

307 bambini vittime di violenza tra Pisa, Brisbane e Sidney. Tutti minori abusati mentre si trovavano in un luogo protetto, il centro di infanzia dove venivano lasciati dai genitori. È la confessione shock di Ashley Paul Griffith, uno dei pedofili più ricercati del pianeta. 46 anni, originario della città australiana di Gold Coast. L’uomo ha sfruttato per anni la sua professione di educatore per molestare tra il 2007 e il 2022 i piccoli che gli erano stati affidati. L’uomo sul cui capo pendono accuse gravissime – 90 episodi di comportamento illecito e indecente nei confronti bambini di età inferiore ai 12 anni, 28 capi di imputazione per stupro e 67 capi di imputazione per produzione di materiale di sfruttamento minorile – avrebbe agito indisturbato per anni tra Italia e Australia prima di essere arrestato nell’agosto del 2023. La cattura è arrivata grazie al controllo delle immagini e dei video presenti nel suo telefonino. Proprio in alcuni frame, gli investigatori hanno riconosciuto una specifica marca di lenzuola usata nei centri per l’infanzia del Queensland. Questo particolare ha permesso agli inquirenti di identificare l’uomo e arrestarlo.













