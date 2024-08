La morte di Sharon, la pista calda ora è quella dello spacciatore

416 Visite

C’è una nuova testimonianza, forse chiave, sul caso della morte di Sharon Verzeni, accoltellata a Terno d’Isola. A parlare è il titolare di un alimentari situato non distante dal luogo del delitto e con parole, riferite dal Corriere della Sera, piuttosto esplicite: “Saranno una decina, in gran parte marocchini. Fanno sempre un gran casino e sono veloci di lama. Per qualche giorno non li ho più visti, ma pian piano stanno tornando. Tutti, tranne uno. Non si vede da settimane. I carabinieri mi hanno anche fatto vedere diverse foto segnaletiche, ma non c’era quella del tizio che è sparito da settimane. Avrà sui 35 anni. Se me lo dovessi trovare davanti lo riconoscerei subito. Farebbero bene a cercarlo anche i carabinieri”.













