Marano, corso Europa: degrado infinito. L’ennesima denuncia dei residenti: “Ha stancato la lagna della mancanza di soldi, il sindaco e la giunta sono scarsi”

Gentile Direttore, siamo un gruppo di abitanti del Corso di Marano e prima di tutto volevamo ringraziare il suo giornale perché dà voce ai noi cittadini mentre il Sindaco ed altri non ci considerano affatto e non fanno nulla per la nostra bella Marano. Infatti al rientro dalle vacanze i paragoni fatti fra il nostro Comune ed altri in Italia, da Nord a Sud, evidenziano proprio l’estremo degrado della nostra città anche se la Tari da noi è la più cara d ‘Italia. Quindi non ci venga a dire il Sig. Sindaco che non ci sono soldi per la pulizia ed il decoro, il problema è che qui nessuno fa il suo dovere, tranne pochi, nessuno si preoccupa veramente della pulizia, dell’ambiente, dei servizi al cittadino. E così gli incivili e gli illegali la fanno da padrone. Ci vorrebbe un’ amministrazione del nostro Comune fatta davvero con l’anima e con la voglia di risolvere i problemi gravissimi che affliggono e stanno condannando a morte il nostro territorio. Purtroppo non è così, ma noi non ci arrendiamo e continueremo a fare sentire la nostra voce attraverso il suo giornale che ringraziamo ancora una volta per lo spazio che ci concede.

Raffaele (Marano)













