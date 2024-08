Ius scholae, Valditara: “Contano i valori più che gli anni a scuola”

182 Visite

“Credo che non sia tanto il numero di anni piuttosto che il percorso scolastico seguito, quanto la condivisione di valori, la conoscenza della lingua e la condivisione di un progetto di futuro che deve essere in qualche modo accertato”. Il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara, a margine del Meeting di Rimini, è intervenuto così sul tema della cittadinanza che in queste settimane sta agitando la politica italiana.

Secondo il ministro, più che parla di Ius Scholae è importante potenziare il tasso di conoscenza dell’italiano tra gli studenti stranieri perché una scarsa padronanza della nostra lingua da parte dei migranti di prima generazione è causa di emarginazione. “Abbiamo scoperto che oltre il 30% dei ragazzi stranieri si disperde, cioè non prosegue nel percorso scolastico”, ha rivelato Valditara, preoccupato che tutto ciò possa generare “ discriminazione ”. Senza un potenziamento dell’insegnamento dell’italiano attraverso insegnanti specializzati “ non facciamo vera integrazione” , ha sentenziato il titolare del ministero dell’Istruzione e del Merito.













