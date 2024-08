“Sapore di mare”, il film torna al cinema il 29 agosto in versione restaurata

183 Visite

Sapore di Mare torna al cinema. Il cult della commedia all’italiana sarà nuovamente sul grande schermo dal 29 agosto: FilmClub Distribuzione, in collaborazione con Minerva Pictures e Leone Film Group, lo riporta sul grande schermo in una versione restaurata in 4K. La pellicola, che ha segnato un’epoca e un’intera generazione, viene riproposta in una veste nuova e splendente grazie a un accurato processo di restauro che ne ha esaltato la qualità visiva e sonora.













