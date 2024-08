Agorà San Sebastiano: riprende il cinema e il 29 agosto Gegè Telesforo super ospite del concerto di Amedeo Ariano Afrodance 5eh

278 Visite

Dopo la pausa, Agorà San Sebastiano riparte dal cinema. Dal 20 agosto tante ancora le proiezioni di film italiani e stranieri e poi, fino all’8 settembre, spazio anche al teatro e alla musica. In particolare, il 29 agosto sul palco dell’arena più grande e longeva della Campania arriva la musica di Amedeo Ariano Afrodance 5et. Insieme ai fratelli Deidda e Pierpaolo Bisogno anche il super ospite Gegè Telesforo.

Dopo la pausa ferragostana riprende la programmazione di Agorà Sebastiano al Vesuvio. Si riparte dal cinema con la proiezione il 20 agosto de “Il mio posto è qui” con la regia di Daniela Porto e Cristiano Bortone. A seguire, il 21 agosto, “E la festa continua”, regia di Robert Guediguian; il 22 agosto è la volta di “Troppo azzurro”, regia di Filippo Barbagallo mentre il 23 agosto ci sarà “Challengers” diretto da Luca Guadagnino; il 24 agosto Leonardo Pieraccioni dirige il suo lungometraggio dal titolo “Pare parecchio Parigi” mentre il 25 agosto ci sarà la proiezione di “Perfect Days” regia di Wim Wenders; il 27 agosto “I limoni d’Inverno” regia di Caterina Carone e il 28 agosto l’epopea di “Napoleon” di Ridley Scott.

In attesa degli ultimi appuntamenti di settembre, un vero e proprio evento musicale concluderà il mese di agosto ad Agorà San Sebastiano al Vesuvio terza edizione, la rassegna organizzata da Sirioevents in collaborazione con Red Carpet e Napoli Jazz Club: AMEDEO ARIANO AFRODANCE 5et feat GEGE’ TELESFORO saranno in concerto giovedì 29 agosto 2024 alle ore 21,15 nell’arena di 500 posti del Parco Urbano di via Panoramica Fellapane per “Vesuvio Suona Bene” (costo del biglietto posto numerato primo settore €. 20.00+2.00 prev – Posto numerato secondo settore €. 15.00+2.00 prev).

Afrodance è il terzo lavoro discografico come band leader del jazzista Amedeo Ariano, eclettico batterista e percussionista di fama internazionale, amato dal pubblico e stimato dalla critica e dai più grandi musicisti, che per l’occasione ha riunito intorno a se cari amici e grandissimi musicisti che frequenta dall’età di 20 anni.

Saranno sul palco: Amedeo Ariano batteria | Dario Deidda basso

Sandro Deidda sax tenore | Pierpaolo Bisogno vibrafono

Alfonso Deidda piano e sax

Special Guest: Gegè Telesforo voce

Biglietti già in vendita presso le prevendite abituali

081.7767362 – 081.7611221 – 081.5568054 – 081.5564726 –

on line su ; www.vivaticket.it – www.azzurroservice.net

Link per acquisto online;

https://www.azzurroservice.net/…/afrodance-5et-feat…/

Agorà San Sebastiano al Vesuvio, nell'ambito della Rassegna del Verde 2024, gode del sostegno del Comune di San Sebastiano al Vesuvio – Ambito 28, Città Metropolitana di Napoli, Regione Campania e Film Commission e proporrà, fino all'8 settembre 2024, film, spettacoli e concerti.

Inizio film, concerti e spettacoli ore 21,15

Biglietto cinema: 3,50 euro

Biglietti spettacoli e concerti acquistabili su TicketOne o al botteghino

Info: agorasansebastiano@gmail.com

FB: agorasansebastianoalvesuvio

Instagram: agorasansebastiano

Ufficio stampa: Enrica Buongiorno tel.3288598396 enricabuongiorno@gmail.com e Gabriella Diliberto tel.3471375439 gabrielladiliberto@musicpressoffice.com

PROGRAMMA

Venerdì 30 agosto il film “Ferrari” regia di Michael Mann;

Sabato 31 agosto il film “Vangelo secondo Maria” di Paolo Zucca;

Domenica 1° settembre il film “Sarò con te” regia di Andrea Bosello;

Martedì 3 settembre il film “Priscilla” regia di Sofia Coppola;

Mercoledì 4 settembre il film “Zamora” regia di Neri Marcorè;

Giovedì 5 settembre Maurizio Casagrande ne “La prova del n9ve”

Venerdì 6 settembre Mario Rosini 4 set

Sabato 7 settembre Lina Sastri ospite per l’anteprima del film “La casa di Ninetta” regia di Lina Sastri

Domenica 8 settembre “Serata di Gala”













