Regina Coeli ancora in rivolta: protesta dei detenuti, attivato il piano di emergenza

Il carcere romano di Regina Coeli torna a far parlare di sé. Una nuova protesta, questa volta concentrata nella terza sezione, sta tenendo con il fiato sospeso le autorità penitenziarie. “Da quanto apprendiamo, sono in corso tensioni e disordini”, ha dichiarato Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria. Di fronte a questa nuova emergenza, sarebbe stato attivato il piano di emergenza regionale. “Nonostante i proclami del governo, la situazione nelle carceri italiane rimane critica”, ha denunciato De Fazio. “La Premier Meloni è chiamata a intervenire con urgenza per affrontare questa situazione che rischia di degenerare ulteriormente”.













