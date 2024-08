Giovane 23enne muore dopo essere stato morso da un ragno violino

462 Visite

Un uomo di 23 anni è morto in ospedale a Bari per le complicazioni dovute al morso di un ragno violino. Il giovane, Giuseppe Russo, era stato punto dall’insetto il 13 luglio a Collepasso (Lecce), mentre faceva pulizie in campagna per conto della ditta per cui lavorava. Inizialmente aveva pensato si trattasse della puntura di una zanzara, ma ha cominciato a preoccuparsi quando il pomfo si è ingrossato, causandogli forti dolori. Sulla gamba si è formato poi un ascesso, che ha mandato l’arto in necrosi. Il 23enne è quindi stato ricoverato in Rianimazione al Policlinico del capoluogo pugliese, dove è morto per shock settico e insufficienza multiorgano.

Il giovane, dato il peggioramento delle sue condizioni, era andato in ospedale ed era stato ricoverato prima a Tricase e poi a Lecce. La situazione però è peggiorata, in particolare la scorsa notte, quando è stato deciso il trasferimento al Policlinico di Bari dove, all’alba, è morto.

Cos’è il ragno violino Il Loxosceles rufescens, noto comunemente come ragno violino, è un piccolo aracnide noto per essere uno dei ragni più velenosi presenti in Italia. Ha un aspetto poco appariscente, con un colore marrone-giallastro e una caratteristica macchia a forma di violino sul dorso, da cui prende il nome. Nonostante la sua pericolosità, il ragno violino è un animale molto timido e non aggressivo, che preferisce fuggire piuttosto che mordere. Tuttavia, se si sente minacciato, ad esempio se schiacciato accidentalmente, può difendersi con un morso. I suoi morsi possono essere pericolosi per l’uomo poiché il veleno può causare gravi problemi di salute. Il morso del ragno violino è generalmente indolore e può non essere notato immediatamente. Tuttavia, i sintomi possono manifestarsi entro 24-48 ore e includono dolore, bruciore, prurito e gonfiore. In alcuni casi, il veleno può causare una reazione tossica seria chiamata loxoscelismo, che può portare a sintomi più gravi come nausea, febbre, sudorazione eccessiva, vomito e difficoltà respiratorie.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews