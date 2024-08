Follia a Cervinara, lite con sparatoria in un bar: un ferito

432 Visite

Una notte di follia ha sconvolto Cervinara. In un locale del centro cittadino, una lite degenerata è sfociata in una violenta aggressione e in una sparatoria.

Tutto è avvenuto in pochi attimi. Un trentenne del luogo, dopo aver colpito un coetaneo alla testa con un bicchiere, è stato a sua volta ferito da un colpo d’arma da fuoco. La vittima, colpita alla schiena e a un braccio, è stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Pio di Benevento. Sottoposto a un delicato intervento chirurgico, le sue condizioni, seppur gravi, non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle Stazioni di Cervinara e San Martino Valle Caudina, supportati dai militari del Comando Provinciale. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare le cause che hanno portato alla violenta escalation.

La comunità locale è sotto shock per quanto accaduto. Un episodio di estrema gravità che ha scosso l’ordine pubblico e solleva interrogativi sulla sicurezza nei locali pubblici













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews