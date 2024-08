“Il precariato blocca le assunzioni”, la denuncia della Uil Scuola Rua Campania

198 Visite

La Uil Scuola Rua Campania lancia un grido d’allarme sulla situazione dei docenti precari in regione. Nonostante le promesse di stabilizzazione e le procedure di reclutamento in corso, la maggior parte dei posti rimarrà vacante e sarà assegnata a supplenti.

Il motivo di questo stallo, secondo la federazione? Una decisione del Ministero dell’Istruzione che ha accantonato numerosi posti in vista di un futuro concorso legato al PNRR. Una scelta definita dalla Uil come una “cambiale post-datata” che alimenta l’incertezza tra gli aspiranti docenti.

La proposta dell’organizzazione sindacale è utilizzare tutte le graduatorie esistenti, compresa quella degli idonei del concorso 2020, e trasformare la graduatoria del concorso in corso in una lista di esaurimento. Invece, a detta della fe le procedure attuali sembrano un vero e proprio incubo per i precari campani, persi in un labirinto burocratico.

Un’ulteriore criticità riguarda le graduatorie del concorso PNRR, in Campania pubblicate solo con i vincitori. Questa scelta crea confusione e alimenta i ricorsi. La Uil chiede di incrementare queste graduatorie e di utilizzare immediatamente tutti i posti disponibili.

Il rischio, conclude l’unione sindacale, è che la scuola campana non riesca a garantire la stabilità e la qualità necessarie per affrontare le sfide del nuovo anno scolastico













