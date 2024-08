L’ultima fake news su Giorgia Meloni: l’acquisto di una villa in Albania. Notizia seccamente smentita

342 Visite

Prosegue l’estate delle balle contro Giorgia Meloni a ritmo impazzito. L’ultima fake news riguarda una fantomatica villa in Albania che la premier avrebbe intenzione di acquistare. E’ arrivata dal Foglio. Secondo il quotidiano diretto da Claudio Cerasa che citava fonti politiche e diplomatiche locali, Meloni sarebbe sul punto ad acquistare un immobile vista mare a Palasë: una delle principali località turistiche del Paese. L’indiscrezione ghiotta è stata ripresa da molti altri media che hanno “ricamato” da par loro, mettendo insieme i puntini: la costruzione dei Centri di accoglienza e identificazione in Albania, i rapporti ottimi con il premier albanese Edi Rama e la villa “fantasma”. E vai col fango. Sono tutte balle. Com’era inventata di sana pianta la notizia sul ruolo preponderante di Arianna Meloni nelle nomine Rai. Smentita categoricamente dalla sorella del premier ( “Ogni mattina leggendo la rassegna stampa, so che dovrò smentire l’ennesima fake news dei quotidiani”).

Una balla al giorno fa fare solo fare figuracce. Anche il Corriere della Sera tratta l’indiscrezione, ma fa un passo in avanti. Con una ricostruzione molto verosimile il quotidiano di via Solferino dà conto in un retroscena delle riflessioni che la fake news albanese ha suscitato nella premier; raggiunta da questa balla colossale nel bel mezzo delle sue brevi ferie a Borgo Egnazia. L’idea che possa essere tentata dall’acquisto di una villetta sul mare in Albania è stata smentita dalla presidente del Consiglio, a detta del quotidiano. Che virgoletta la reazione di Giorgia Meloni: “Non è assolutamente vero”. E, sempre secondo il Corriere della Sera la notizia avrebbe “scioccato” la premier. La quale non riesce a capacitarsi come “si possano dare come notizie cose che non ho mai nemmeno pensato“.













