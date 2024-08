Concorsi: 170mila assunzioni entro la fine dell’anno

L’obiettivo è di arrivare ad almeno 170 mila assunzioni quest’anno, per un totale di oltre 340 mila nuovi contratti nel biennio 2023-2024. Si rafforza il Fisco, ma anche ministeri, ispettorato del Lavoro e l’Inps si stanno muovendo in grande stile. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per esempio, ha appena pubblicato un bando per reclutare, nelle varie sedi regionali, 470 nuovi addetti con capacità di analisi e risoluzione dei problemi, capacità di pianificazione e organizzazione, orientamento alla qualità e orientamento al servizio al cittadino, precisione e riservatezza. Per candidarsi c’è tempo fino al 10 settembre. Per partecipare ai due concorsi recentemente banditi dal ministero della Difesa, uno per 1000 assistenti e l’altro per 100 funzionari, tutti posti a tempo indeterminato, è necessario invece inviare la domanda, per via telematica, attraverso la piattaforma InPa, entro il 22 agosto.

Il ministero cerca, tra gli altri, 200 assistenti per interventi di riparazione e ricostruzione di oggetti e manufatti con macchine utensili e centri di lavoro a controllo numerico. Ci sono poi 105 posti a disposizione per assistenti per la motoristica, la meccanica e le armi. Infine, il dicastero ha bisogno di funzionari tecnici per la motoristica e la meccanica, oltre che per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni. Il pubblico, dove l’età media dei dipendenti supera la soglia dei 50 anni, cerca soprattutto giovani, con competenze elevate, per aiutare il Pnrr ad arrivare in porto. Sono più di 26mila le domande di ammissione inviate per i concorsi dell’Inail per 350 unità di personale suddivise in 3 profili professionali: 293 funzionari amministrativi, 15 funzionari assistenti sociali, 9 professionisti legali e 33 consulenti tecnici esperti in salute e sicurezza. Il 60,77% dei candidati ha meno di 40 anni, di questi il 39,1% ha tra i 30 e i 39 anni e il 21,67% è under 30. Le prove si terranno a ottobre. Un altro concorso destinato a fare il pieno di candidature è sempre quello dell’Inail – ente che punta a mille assunzioni nel 2024 per mettere in sicurezza i cantieri – per reclutare 750 ispettori di vigilanza tecnica, salute e sicurezza. Il bando, pubblicato alla fine di luglio, offre posti di lavoro a tempo indeterminato per personale non dirigenziale nell’area dei funzionari. Per candidarsi è richiesta la laurea. Anche l’Inps ha bisogno di personale. L’istituto di previdenza deve reclutare 1.144 assistenti ai servizi, 30 assistenti tecnici e 582 assistenti informatici. Così emerge dal Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 dell’Inps, che delinea il programma delle assunzioni del prossimo triennio. I primi bandi sono attesi per l’autunno.

I PROFILI

Per quanto riguarda il profilo di assistente ai servizi, dovrebbe essere sufficiente un diploma di scuola secondaria di secondo grado per poter partecipare alle selezioni. I nuovi assunti saranno distribuiti su tutto il territorio nazionale, con una maggiore concentrazione nelle regioni del Nord Italia, a causa di un vuoto di organico dovuto alle mobilità precedenti. Le selezioni si articoleranno su una prova scritta e una prova orale, e prevederanno una valutazione dei titoli. Tornando ai ministeri, c’è penuria di conducenti di mezzi. Così il ministero della Giustizia ha pubblicato la scorsa settimana un bando per l’assunzione a tempo indeterminato di 1.000 autisti diplomati con patente. Questo concorso, più nel dettaglio, mira a reclutare personale non dirigenziale da inquadrare nell’area degli assistenti, sotto il profilo di conducente di mezzi a motore per il trasporto di persone e cose. Le domande di ammissione al concorso vanno inviate, sempre tramite InPa, entro il 25 settembre.