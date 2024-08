Sequestrati 213 chili di hashish nascosti nelle merendine: arrestato un 26enne

1.118 Visite

Uno dei sequestri di fumo più consistenti degli ultimi anni: ben 213 chili di hashish, infatti, sono stati trovati a un 26enne a Villanova di Guidonia, in provincia di Roma. Una quantità di droga enorme che avrebbe portato non meno di due milioni di euro ai pusher della zona. Gli investigatori del commissariato di Tivoli hanno messo a segno, in collaborazione con i colleghi della squadra mobile di Roma un sequestro di fumo notevole. Ma dove veniva nascosto il fumo?

Droga nelle merendine

Mille e duecento confezioni di succhi di frutta, merendine e snack vari per nascondere altrettanti panetti di hashish. Quella che anche per gli investigatori sembrava essere una cantina di un goloso di dolciumi si è rivelata essere la tana di 213 chili di hashish. Una volta scattata la perquisizione è stato il fiuto dei cani antidroga delle unità cinofile a puntare subito sul sottoscala di un rustico: sono stati trovati dieci borsoni contenenti solo apparentemente i dolci. Affianco ai borsoni è stato trovato il materiale per il confezionamento del fumo.













