Caldo record: a Napoli il mare sfiora i 30 gradi. L’ARPAC lancia l’allarme

Allarme rosso per il mare della Campania.

Le temperature hanno raggiunto livelli record: i dati Arpac evidenziano un significativo aumento delle temperature delle acque costiere campane. Con valori che superano i 30 gradi, si registra un’anomalia termica di circa 3 gradi rispetto alla media storica.

Questa situazione allarma gli esperti, che prevedono impatti negativi sulla biodiversità marina e un aumento del rischio di eventi meteo estremi: a rischio, in particolar modo, i coralli, mentre i ‘Medicanes’, mini-uragani mediterranei, potrebbero diventare più frequenti.

Il Mediterraneo non è l’unico mare a soffrire il caldo eccessivo. In tutto il mondo, gli oceani si stanno riscaldando a un ritmo allarmante, con conseguenze devastanti per la biodiversità marina e per il clima del pianeta. L’innalzamento del livello del mare, l’intensificazione degli eventi estremi e l’acidificazione degli oceani sono solo alcune delle minacce che incombono sul nostro pianeta. È fondamentale agire a livello globale per affrontare questa emergenza e costruire un futuro sostenibile per le generazioni future.













