Giugliano. Via Masseria Canosa senza acqua da giorni, i residenti: “per il Comune siamo cittadini di serie B”

Ancora disagi idrici in Via Masseria Canosa a Giugliano. Nonostante i tanti appelli dei residenti al Comune le tubature sono ancora a secco. I disagi si stanno protraendo da troppo tempo e non sembra giungere una concreta risoluzione. Intanto famiglie intere con anziani, bambini e soggetti fragili sono costretti a fare i conti con l’impossibilità di approvvigionarsi della risorsa. Molti abitanti di Via Masseria Canosa sono sul piede di guerra e pronti a protestare nei confronti del Comune di Giugliano.

“Basta non se ne può più, siamo stanchi di essere bistrattati solo perchè ci troviamo in una zona periferica di Giugliano a ridosso di Licola. Siamo anche noi dei contribuenti, il Sindaco Pirozzi venisse qui e ci spiegasse perchè non siamo cittadini che meritano la stessa attenzione degli altri” – scrive sui social Alessia.

La situazione è pressochè esasperante, anche tanti comuni limitrofi registrano disagi simili, in primis Marano è quello più colpito.













