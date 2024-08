Colpo in casa nella notte: furto da un milione di euro

Maxi furto da oltre un milione di euro in un appartamento. E’ accaduto nella notte in zona Cortina d’Ampezzo, a Roma Nord. I ladri sono entrati in casa, al civico 93 di via Courmayeur, mentre i proprietari dormivano e sono riusciti ad aprire la cassaforte. A subire il furto un ex giornalista parlamentare.

Al risveglio la coppia di pensionati ha trovato l’appartamento rovistato. Rubati gioielli e contanti. Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato Ponte Milvio.

I ladri sono entrati nell’abitazione passando da una finestra posta al terzo piano. Una volta in casa sono riusciti a trovare le chiavi della cassaforte e l’hanno svaligiata. Nell’appartamento erano presenti marito e moglie, entrambi pensionati, che stavano dormendo in camera da letto e non si sono accorti di nulla. Sono stati portati via gioielli in oro e argento del valore di un milione di euro e duemila in euro in contanti.

Chi sono le vittime del furto

E’ un giornalista parlamentare, Domenico Del Giudice, la vittima del furto da un milione di euro avvenuto la notte scorsa. Il giornalista e la moglie, entrambi pensionati, stavano dormendo e non si sono accorti di nulla. Sono stati portati via gioielli in oro e argento, per un valore di un milione di euro, e duemila in euro in contanti. Indagano i poliziotti del commissariato Ponte Milvio.