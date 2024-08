Turista italiano muore a Bali, cede ringhiera durante selfie e precipita

315 Visite

Un italiano in vacanza con la fidanzata a Bali (Indonesia) è morto mentre si stava scattando un selfie. La ringhiera sulla quale era poggiato ha ceduto ed è precipitato per 25 metri. A perdere la vita è stato Giancarlo Zicari, ingegnere di 49 anni, originario di Matera ma residente da anni a Pisa. A riportare la notizia è stato il quotidiano Il Tirreno. Zicari, in vacanza sull’isola indonesiana, si stava facendo una foto ricordo con la fidanzata, Ilaria Biagi di Torino, nella zona delle cascate di Gajah Mas, nel distretto di Baturiti. I due si sono appoggiati ad un’inferriata che però non ha retto, facendo precipitare la coppia. La donna, rimasta incosciente per circa un’ora, quando ha ripreso conoscenza si è accorta che il compagno era morto ed ha dato l’allarme.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews