Marano, cittadini in rivolta: “Via Nuvoletta di sera è ormai nelle mani di bulli e piccoli delinquenti”

Gentile direttore, abito in via Sconditi e la sera, spesso, passo per via Salvatore Nuvoletta, dove dove si raggruppano tutti i ragazzi la sera nel parcheggio della posta. Ieri sera tornando a casa tutti i ragazzi scappavano perché c’era un ragazzino con una pistola che, a loro dire, aveva esploso anche un colpo. Ho allertato anche i carabinieri di Marano ma non so se sono andati. Ero con mio figlio di un anno, sono scappata a casa. Quella zona è ormai uno scempio, consumato ogni sera da bulli e piccoli delinquenti in erba.