Patrick Zaki, parole choc su Israele: “Razza demoniaca”. Ira social: “Torna in Egitto”

Si erano un po’ perse le tracce di Patrick Zaki, l’attivista egiziano graziato da Al Sisi grazie al pressing diplomatico del governo di Giorgia Meloni e tornato in libertà. L’ex studente a Bologna era diventato in men che non si dica il paladino della sinistra italiana che sognava perfino di candidarlo alle elezioni europee, operazione difficile a causa della cittadinanza ma non impossibile. Le uscite pubbliche di Zaki dopo l’attacco di Hamas a Israele hanno raffreddato i rapporti e giorno dopo giorno l’attivista egiziano è scomparso dai radar, al netto delle presentazioni dell’immancabile libro. L’ultima uscita social, tuttavia, sta sollevando un polverone.

Cosa ha postato Zaki? L’attivista ha rilanciato su X un video che mostra gli effetti di un bombardamento israeliano sulla Striscia di Gaza, una donna disperata davanti alla casa in fiamme. “Una bambina palestinese viene bruciata viva dopo un attacco aereo israeliano su un edificio che ospita civili sfollati. Tutto ciò che sua madre può fare è stare seduta lì e guardare, che Dio maledica la loro specie demoniaca”, scrive l’attivista che poi chiede: “Questo sarà in prima pagina sui giornali italiani?? no perché non è Ukrainian o israeliana, è solo una povera bambina palestinese come 15000 bambini sono stati uccisi negli ultimi 300 giorni”.













