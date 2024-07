Venezuela nel caos: abbattute le statue di Chavez

191 Visite

Diverse statue del colonnello Hugo Chavez, autocrate del Venezuela dal 1999 fino alla sua morte nel 2013, sono state abbattute dai manifestanti a La Guaira (spiaggia di Caracas) a Calabozo (nello Stato di Guárico) e a Mariara (tutte nel nord del Paese). Lo ha confermato in televisione Nicolas Maduro, dopo la sua rielezione, che di Chavez è stato il delfino.

Sono andati ad attaccare il comandante Chavez, il comandante-presidente, il miglior presidente che il Venezuela abbia avuto da 150 anni”, ha tuonato Maduro. Secondo i video diffusi dai media di Efecto Cocuyo a La Guaira, i manifestanti hanno rovesciato la statua di Hugo Chavez, alta tre metri, sul lungomare al grido di “Abbasso lui”. In un altro video, la statua e’ stata trascinata per terra mentre alcune persone la colpivano con dei bastoni. L’altra statua è stata abbattuta a Mariara, una citta’ a circa cento chilometri a ovest della capitale Caracas, ha dichiarato il presidente venezuelano.

Maduro ha anche alluso a interferenze da parte dei ‘gringos’, gli Stati Uniti. “Hanno cercato di abbattere statue erette in omaggio al comandante presidente Hugo Rafael Chavez Frias. Sono riusciti ad abbattere l’iconica statua del comandante Chavez sulla piazza Bolivar-Chavez di La Guaira”, ha lamentato Maduro paragonando quanto accaduto alle “immagini tipiche delle rivoluzioni colorate promosse dai gringos in tutto il mondo”.

La leder dell’opposizione: Maduro ammetta la sconfitta

La leader dell’opposizione venezuelana, María Corina Machado, ha dichiarato la vittoria del candidato Edmundo González con il 73% dei voti (6,2 milioni). Machado, che ha attribuito a Nicolas Maduro 2,7 milioni di voti, ha spiegato che sono stati digitalizzati i verbali del voto, “la prova della vittoria del Venezuela”, pubblicati su un portale web che ogni elettore potrà consultare. “La verità che abbiamo detto di voler affermare è già stata verificata nel mondo. La differenza è stata schiacciante. La differenza è stata evidente in tutti gli Stati del Venezuela, abbiamo vinto in tutti, avete vinto voi”, ha dichiarato durante una conferenza stampa in cui si è rivolta a González.













