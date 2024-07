Vesuvio, maxi rogo nelle aree del Parco nazionale

225 Visite

Ancora fiamme nelle aree protette del parco nazionale del Vesuvio. La zona è la stessa dove ieri si è verificato un rogo che ha tenuto impegnate per ore le squadre intervenute sul posto.

Si tratta di via Fosso Bianco, nel quartiere di Cappella Bianchini, non distante dal casello autostradale di Torre del Greco. Il fumo creato dal rogo è visibile anche da diversi chilometri di distanza. Sul posto stanno operando alcuni mezzi aerei, tra cui un Canadair, e uomini a terra tra carabinieri della sezione parco, vigili del fuoco, protezione civile e volontari dell’associazione Torre Vesuvio-Pro Natura.

L’incendio sarebbe ripartito da qualche focolaio non del tutto spento ieri: le fiamme si stanno estendendo a causa del vento presente nella zona.

