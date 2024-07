Missili su Beirut, la rappresaglia israeliana è iniziata. In Medio Oriente è guerra totale

59 Visite

Annunciata da giorni, la rappresaglia per il missile che ha ucciso 12 bambini e adolescenti drusi sabato scorso nel Golan è arrivata: Israele ha condotto un «attacco mirato a Beirut, contro il comandante responsabile dell’omicidio dei bambini di Majdal Shams e l’uccisione di numerosi altri civili israeliani». «Hezbollah ha superato la linea rossa», è stato il lapidario commento su X del ministro della Difesa Yoav Gallant. Nel mirino – riferiscono i media israeliani – è finito Fuad Shukr, noto anche come Haj Mohsen, alto consigliere militare del leader del gruppo sciita filo-iraniano Hassan Nasrallah e membro del Consiglio della Shura. Identificato anni fa dall’Idf come comandante del progetto missilistico di precisione di Hezbollah, è ricercato dagli Stati Uniti, con una taglia di 5 milioni di dollari sulla testa, per il suo ruolo nel bombardamento nel 1983 di una caserma Usa a Beirut, costato la vita a 241 marines. Il suo destino, hanno riferito fonti della sicurezza israeliana alla Reuters, resta «sconosciuto». Secondo l’emittente saudita Al-Hadth, «due persone sono state uccise» nell’attacco contro l’ufficio di coordinamento di Hezbollah e dei Guardiani della Rivoluzione iraniani. Le strade che portano al quartiere di Dàaheh, nel sobborgo meridionale di Beirut, roccaforte del gruppo sciita, è stata bloccata da miliziani.













