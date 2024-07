Ritrovato il bimbo di 2 anni scomparso a Locorotondo: era a due chilometri da casa

Ritrovato il bambino di due anni scomparso a Locorotondo. Il bimbo sta bene ed è stato portato in ospedale per accertamenti. Secondo quanto ha riferito sindaco di Locorotondo, Antonio Bufano, è stato ritrovato a circa cinque chilometri dalla sua abitazione, lungo la strada che percorre la contrada che è anche molto trafficata. “Ha qualche escoriazione al viso – ha raccontato Bufano – ma per fortuna sta bene”.

Le forze dell’ordine e la cittadinanza intera di Locorotondo, in provincia di Bari, sono state in mobilitazione dalle 12 di oggi per ritrovare il bambino che era scomparso mentre giocava nei pressi della sua abitazione in campagna.

L’appello del Comune sui social

“Nonostante l’immediato intervento e le incessanti ricerche dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, vigili urbani, uomo duemila e cittadini volontari – si legge sulla pagina Facebook del Comune – il piccolo non è ancora stato ritrovato. Invitiamo tutti i cittadini a mantenere la calma e a collaborare attivamente con le forze dell’ordine”.

Domenico Gallo è scomparso mentre giocava in contrada Serralta, davanti alla sua abitazione. A lanciare l’allarme sarebbe stata la madre che intorno alle 11 ha notato la sua assenza. Le ricerche da allora proseguono a tappeto.

“Se qualcuno ha visto o ha informazioni utili riguardo al bambino disperso, è pregato di contattare immediatamente il comando dei Carabinieri o vigili. La vostra cooperazione è fondamentale per il rapido ritrovamento del bambino”, conclude il post del Comune.