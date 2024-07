Marano, l’appello: “Il mio ragazzo travolto da un’auto. Chi era alla guida è scappato. E’ vivo per miracolo, ma ora chi ha visto parli”

790 Visite

Gentile direttore, lo scorso 26 Luglio, alle 23:50, zona pompa di benzina Q8 di San Rocco, nei pressi della pasticceria Bella Napoli, il mio ragazzo mentre guidava lo scooter è stato sbattuto a terra da una macchina di colore grigio scuro (presunta 500X); l’ha fatto cadere con conseguente strisciata di asfalto per 5-10 metri sulla corsia di marcia opposta.

Per sua grande fortuna in quell’istante non passavano macchine nell’altra corsia altrimenti con molte probabilità non sarei qui a scrivere questo post, ma sarei stata a chiedere giustizia per un altro ragazzo vittima della strada, una giustizia che si sente ormai all’ordine del giorno.

Giustizia che ad oggi io chiedo pur non essendo successa la tragedia.

Faccio un appello a voi, voi persone che eravate per strada in quella zona se avete visto qualche strano movimento, se avete visto la macchina fuggire in quel momento, se siete riusciti a prendere la targa vi chiedo gentilmente di contattarmi per qualsiasi cosa In questo momento tutto potrebbe tornare utile.

Aiutateci a catturare questo pezzo di m****, che se le cose fossero andate diversamente ad oggi si sarebbe portato un ragazzo sulla coscienza senza avere alcun rimorso facendo omissione di soccorso.

Consiglio all’autore del gesto di auto presentarsi perché stiamo prendendo seri provvedimenti.

Vi chiedo gentilmente di condividere il seguente post, grazie per l’attenzione

PS. Se qualcuno mi vuole scrivere, scriva pure in privato.

Claudia Mangiapia













