Tentata rapina a Casoria, due feriti: uno è grave

I carabinieri sono intervenuti all’altezza del civico 102, dove si trova il parcheggio Ilardi per intenderci. Poco prima c’è stata una segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Verso le 19:30 ignoti a bordo di uno scooter hanno affiancato una Lancia Y e per motivi ancora non chiari esplodevano dei colpi d’arma da fuoco verso le due persone che erano a bordo.

Dai primi accertamenti pare si tratti di una tentata rapina. Uno dei due, Kevin Napoli classe 1996 già noto alle forze dell’ordine, indossava un orologio di valore.

Entrambi venivano feriti ma mentre Napoli veniva colpito al braccio, ad avere la peggio è stato Raffaele Scotti del 1962. L’uomo lavora in una una comunità dove l’altro passeggero è ospite perché sottoposto agli arresti domiciliari.

Il 62enne è stato portato al Cardarelli con una lacerazione al polmone, aorta, milza e fegato, dichiarato in pericolo di vita in quanto anche cardiopatico.

Indagini in corso da parte dei carabinieri di Casoria e del Nucleo Investigativo di Castello Di Cisterna impegnati a ricostruire l’esatta dinamica della vicenda













