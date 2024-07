43 Visite

Seconda medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi. Luigi Samele ha conquistato il bronzo nella sciabola maschile, sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente in tribuna al Grand Palais. Nella finale per il bronzo l’azzurro ha battuto l’egiziano Ziad Elsissy, bronzo mondiale l’anno scorso a Milano, con il punteggio di 15-12.













