La voce del cittadino. Marano, automezzi pesanti al corso Umberto: l’esposto di un residente

Alla cortese attenzione

Del Sindaco di Marano di Napoli

dell’Ufficio Tecnico del Comune di MARANO di Napoli,

dell’ufficio lavori pubblici del Comune di MARANO di Napoli,

Dei Vigili Urbani del Comune di MARANO di Napoli,

La presente per comunicarvi che sulla strada Corso Umberto I, altezza tra Piazza Spirito Santo e Piazza Municipio, transitano automezzi molto pesanti a tutte le ore del giorno e della notte, non rispettando i limiti di velocità stabiliti dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche). Tale comportamento costituisce una grave violazione delle norme di sicurezza stradale e mette a rischio l’incolumità dei cittadini.

Inoltre, il fondo stradale di Corso Umberto I essendo dissestato, a causa dei continui rappezzi dell’asfalto, al passaggio di tali mezzi pesanti provoca sussulti, scosse e oscillazioni pericolose. Questo stato di degrado causa gravi danni strutturali agli edifici adiacenti, compromettendo la stabilità degli edifici e la sicurezza degli abitanti.

Infatti tali mezzi, nel transitare sugli avvallamenti, provocano vibrazioni simili a scosse sismiche, scossoni che hanno già causato danni alle abitazioni e negozi e rischiano di crearne ulteriori in futuro.

Sottolineo che la strada in questione non è progettata per sopportare il peso di cosi tanti mezzi e così pesanti, come previsto dalle normative vigenti in materia di carico massimo consentito per le strade urbane (art. 167 del Codice della Strada) e che dovrebbe essere rivisitato, aggiornato ed imposto un limite di massa complessiva a pieno carico dei veicoli che la attraversano, installando anche opportuni dissuasori

Pertanto, vi invito a prendere immediati provvedimenti per:

Limitare il transito dei mezzi pesanti su Corso Umberto I ad un peso adeguato. Installare dispositivi di controllo della velocità per garantire il rispetto dei limiti imposti. Rifare il manto stradale per eliminare le irregolarità e garantire la sicurezza della circolazione e stabilità gravemente compromessa degli stabili.

Vi riterrò responsabili per eventuali danni agli immobili derivanti dalla mancata adozione delle misure sopra indicate, in conformità con quanto previsto dalle leggi nazionali e locali.

In attesa di un vostro sollecito riscontro, porgo distinti saluti.

Dott. M. D’Ausilio













