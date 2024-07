Napoli, Osimhen pronto per Parigi. Lukaku riabbraccerà Conte

386 Visite

Per sostituire Victor Osimhen, c’è un profilo perfetto, quello di un attaccante che un mese fa, senza esitazione, ha indicato Conte come il miglior tecnico mai incontrato in carriera. Romelu Lukaku ha già votato per Antonio, vuole Napoli e aspetta un segnale. Anzi, una cessione. Che non dipende da lui, ma dai tempi e dalle logiche del mercato. Oggi si chiude il ritiro di Dimaro Folgarida del Napoli, ma se la squadra usufruirà di tre giorni di riposo, saranno invece giorni intensissimi per il direttore sportivo Giovanni Manna e anche per il presidente Aurelio De Laurentiis: la linea con Parigi si è di nuovo surriscaldata, è arrivato il momento di accelerare per chiudere definitivamente la questione Osimhen. Victor aspetta una chiamata dal suo agente Roberto Calenda per organizzare il trasloco e trasferirsi al Psg, il club perfetto per le esigenze e le ambizioni del Pallone d’oro africano. Osi vuole restare in Europa, vuole giocare la Champions League per confermarsi tra i migliori centravanti al mondo. E Luis Enrique lo aspetta. Ora tocca ai club trovare la quadra per chiudere l’operazione il più in fretta possibile.