238 Visite

Matteo Berrettini (ATP 82) ha raggiunto la finale del torneo di Gstaad per la terza volta in carriera. L’italiano, al terzo ultimo atto in un torneo ATP250 nel 2024, ha regolato la pendenza greca della testa di serie numero 1 Stefanos Tsitsipas (12), battendolo 7-6 (8/6) 7-5 in 1h45′.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews