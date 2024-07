Venezia, sindaco indagato e assessore arrestato

Un terremoto (giudiziario) in laguna. Anche il sindaco di Venezia,, è indagato nell’ambito dell’indagine che ha portato oggi all’arresto, tra gli altri, dell’assessore comunale alla Mobilità,. Oltre a Brugnaro, sono indagati anche il capo di Gabinetto del sindaco e direttore generale del Comune,, il vicecapo di Gabinetto,. La vicenda che coinvolge Brugnaro riguarderebbe le trattative di vendita all’imprenditore, di Singapore, dell’area dei “Pili” (di proprietà del primo cittadino) che si affaccia sulla laguna di. Gli accertamenti riguardano ilche gestisce il patrimonio di Brugnaro e che il sindaco creò quando venne eletto.

Le parole del procuratore – Il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi, ha spiegato su cosa verte l’indagine a carico del primo cittadino: “Stiamo valutando la correttezza della gestione del blind trust del sindaco, quindi l’avviso di garanzia è stato emesso a suo favore, per correttezza nei suoi confronti”. Il procuratore Cherchi, inoltre, parlando con i giornalisti ha aggiunto che “forse poteva anche non essere necessario, però per trasparenza dell’attività della Procura abbiamo ritenuto che fosse messo a conoscenza che stiamo valutando questo. Non c’è niente di segreto – ha aggiunto – per cui abbiamo ritenuto di poterlo fare, nonostante non sia stato attinto nemmeno da perquisizione“.