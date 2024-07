Agorà San Sebastiano al Vesuvio: torna Aria Film Fest, il festival di cortometraggi sull’ambiente

91 Visite

Nell’arena di Agorà San Sebastiano al Vesuvio torna l’Aria Film Fest, il festival del cinema green, dedicato ad ambiente e sostenibilità, con la direzione artistica di Alex Marano, giunto alla terza edizione. Tantissimi gli appuntamenti da non perdere: cinque proiezioni, dal 16 al 26 luglio, e una cerimonia di premiazione, il 31 luglio, ricca di ospiti speciali dal mondo del cinema e della TV.

La manifestazione, sostenuta da Città Metropolitana di Napoli e inserita all’interno della splendida Rassegna del Verde, ha un obiettivo preciso: dimostrare che anche le produzioni e gli eventi connessi al mondo dell’audiovisivo possono seguire protocolli di ecosostenibilità, premiando gli autori e le autrici che utilizzano il mezzo cinematografico per trattare tematiche così urgenti e importanti.

Il direttore artistico Alex Marano è felice del lavoro che sta svolgendo con il suo team: “Negli ultimi anni il cortometraggio sta ritrovando quella che si potrebbe dire una nuova giovinezza: di fatto sempre più spettatori, soprattutto tra i giovani si avvicinano al cinema grazie proprio a questi piccoli film. Porre l’accento sulla questione ambientale, è oggi più di ieri un’urgenza, e noi, nel nostro piccolo siamo molto orgogliosi di poter dare un contribuito valorizzando, sostenendo e premiando i film che attraverso l’arte cinematografica, analizzano questa tematica. L’auspicio è che anche attraverso il cinema, possa arrivare un messaggio di sensibilizzazione a queste persone è possibile”.

Il 15 luglio 2024, presso l’Aula Consiliare del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, si è tenuta la conferenza stampa ufficiale, durante la quale sono stati annunciati gli ospiti, da Mare Fuori a Gomorra, il ricchissimo programma, i giurati, le associazioni partner e, soprattutto, i corti in selezione. Sono intervenuti il Sindaco Giuseppe Panico, il Direttore Artistico Alex Marano, i Direttori Organizzativi Vincenzo Lamagna e Gelsomina Prositto e l’attore Giovanni Amura, che condurranno l’evento finale del 31 luglio.

Ben 5 le proiezioni dei cortometraggi in concorso, che vedranno susseguirsi lavori eccellenti la cui narrazione ruota attorno a natura, ambiente e cambiamento climatico. Gli appuntamenti, alle ore 20,30 presso l’Agorà nel Parco urbano di San Sebastiano al Vesuvio, saranno i seguenti: – 16 luglio: “M/Argini” di Gaia Vallese, Serena Magallotti, Indi Arumahandi; – 17 luglio: “Wasted” di Tobia Passigato; – 19 luglio: “Barolo is dead” di Anna Cordioli, Francesco Spidalieri, Simone Dipietro; – 23 luglio: “Las memorias perdidas de los árboles” di Antonio La Camera; – 26 luglio: “Chance Change” di Ivana Esposito.

Ogni giorno sarà possibile votare tramite QR Code per assegnare il Premio del Pubblico. Grandi sorprese, invece, per la serata di premiazione del 31 luglio. A condurre, Gelsomina Prositto, produttrice e direttrice organizzativa di NaNo Film, e Giovanni Amura, protagonista de “L’amica geniale”. Numerosi saranno gli ospiti: saliranno sul palco Giovanni Esposito, Arturo Muselli, Mario Di Leva e Carmine Guarino. Annunciata anche la Giuria di esperti, composta dall’attrice Maddalena Stornaiuolo, l’attore Andrea Di Maria, la produttrice Lorenza Stella, il produttore Angelo Troiano, il giornalista Gianni Russo e la regista Matilde De Feo. “Un ringraziamento speciale va alle associazioni di categoria che parteciperanno attivamente assegnando il Premio Green” ricorda il Sindaco Panico, ovvero Legambiente, Let’s Do It Italy, Gea e CAI Vesuvio. La serata finale di Aria Film Fest sarà ad accesso gratuito. L’evento è realizzato con il sostegno di Città Metropolitana di Napoli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews