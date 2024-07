Aeroporto Capodichino, nel 2024 intercettato un milioni euro non dichiarato

105 Visite

Finanzieri del Comando provinciale di Napoli e funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Napoli 1 hanno intercettato all’aeroporto di Napoli Capodichino, da inizio anno, oltre 70 passeggeri che hanno tentato di occultare la movimentazione di valuta al di sopra della soglia dei 10mila euro, omettendone la dichiarazione. In particolare, i controlli transfrontalieri, intensificati con l’avvio dell’estate, hanno consentito di individuare contante non dichiarato per un ammontare complessivo pari a oltre 1 milione di euro, a cui sono corrisposte sanzioni per oltre 33mila euro. L’attività condotta dai funzionari doganali e dai finanzieri della Compagnia di Capodichino scaturisce dall’azione di monitoraggio e controllo dei passeggeri in arrivo e partenza dallo scalo aeroportuale partenopeo, con particolare riferimento ai voli con destinazioni e provenienze dal Medio Oriente e dal Nord Africa, dove molto spesso la valuta viene occultata all’interno del bagaglio a mano oppure direttamente sul passeggero. Fondamentale, in questo ambito operativo, è l’apporto fornito dalla componente cinofila del Corpo, il cosiddetto “cash dog”. Tra gli interventi di maggior rilievo, da segnalare il sequestro amministrativo di oltre 800 grammi d’oro, in lamine, per un valore complessivo di oltre 53mila euro, nei confronti di un viaggiatore italiano di ritorno a Napoli dalla Spagna.













