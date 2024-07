Arzano. Ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: progetti e formazione apre i battenti New Job Generation

116 Visite

Ha aperto, in via Gennaro Parisi, la nuova sede del centro di formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro fortemente voluto da un gruppo di professionisti. New Job Generation, guidato dall’amministratore Adriano D’Errico sostenuto da Alessio Iannillo, Francesco Lanzillo, Simona Urciuoli e Enrico Abbenante, è una società di consulenza aziendale specializzata in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In un mercato del lavoro in costante evoluzione, si pone l’obiettivo di posizionarsi come centro nevralgico per aziende e lavoratori. Un’attività rivolta non solo ad ascoltare le esigenze delle aziende, ma anche a potenziare ed ampliare le competenze di lavoratori e giovani che vogliono affacciarsi al mondo del lavoro e affrontare le nuove sfide del mercato con un bagaglio di conoscenze sempre all’avanguardia. “La salute e la sicurezza dei lavoratori è una prerogativa fondamentale che definisce uno status di New Job Generation. Il nostro team è composto da consulenti, tecnici specializzati in Health&Safety, docenti formatori e medici del lavoro, la cui sinergia ci consente di offrire un servizio a 360 gradi alle aziende che va dalla valutazione dei rischi alla sorveglianza sanitaria alla formazione ex D.Lgs 81/08, il tutto mediante il supporto di software ultramoderno”, precisa D’Errico . “Altra nostra prerogativa è quella di supportare Analisi microbiologica delle superfici inostri partner che operano in ambito food Analisi degli alimenti mediante l’adozione di protocolli Haccp conformi al Analisi delle acque Regolamento CE 852/2004. Tali protocolli si applicano a tutti gli operatori della filiera alimentare, dalle fasi di produzione e trasformazione, fino a quelle di distribuzione e ie AE somministrazione”. Ovviamente anche i corsi per l’ingresso nella mondo scuola sono proposti a prezzi concorrenziali.

G.B.













