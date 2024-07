E’ di Casagiove il nuovo Comandante Regionale Marche della Guardia di Finanza

49 Visite

E’ Nicola Altiero, il nuovo Comandante Regionale Marche della Guardia di Finanza. Il Generale di Brigata Nicola Altiero, di cui ricordiamo ancora il suo impegno eccellente quando comandava il nucleo di Polizia Tributaria a Napoli, da alcuni giorni ha assunto il comando della Guardia di Finanza delle Marche, succedendo al generale Barbera. La cerimonia di avvicendamento si è svolta nella storica sede della Guardia di Finanza di Ancona, alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Centro-Settentrionale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Cuneo.Durante il suo discorso di addio, il generale Barbera ha espresso la sua gratitudine per il supporto ricevuto durante il suo mandato e ha augurato al suo successore un futuro di successo. “È stato un onore servire questa regione e lavorare con un team così dedicato”, ha dichiarato Barbera. Il generale Altiero, noto per la sua lunga carriera e per i numerosi successi ottenuti in diverse operazioni contro la criminalità organizzata e il contrabbando, ha espresso il suo entusiasmo per il nuovo incarico. “Sono onorato di assumere questo ruolo e sono pronto a lavorare al fianco dei miei colleghi per garantire la sicurezza e la legalità nella Regione”, ha affermato Altiero. Con il cambio al vertice, la Guardia di Finanza delle Marche si prepara ad affrontare nuove sfide. Tra le priorità del nuovo comandante ci sono il contrasto all’evasione fiscale, la lotta contro il riciclaggio di denaro e il rafforzamento dei controlli sulle frontiere marittime. “La sicurezza economica è fondamentale per il benessere di tutti i cittadini”, ha sottolineato Altiero. Le autorità locali hanno accolto con favore la nomina del generale Altiero, esprimendo fiducia nelle sue capacità di guida. Il presidente della regione Marche ha dichiarato: “Siamo certi che il generale Altiero saprà continuare l’ottimo lavoro svolto dal generale Barbera e contribuire ulteriormente alla sicurezza e alla prosperità della nostra regione.” Il passaggio di consegne tra i due generali rappresenta un momento di continuità e rinnovamento per la Guardia di Finanza delle Marche. Con l’arrivo del generale Altiero, la regione può guardare al futuro con fiducia, sapendo di poter contare su una guida esperta e determinata a proteggere la legalità e la sicurezza dei cittadini. Ricordiamo che il generale Altiero dal 2014 al 2016, ha ricoperto il ruolo di capo ufficio reclutamento e addestramento del 1°Reparto del comando generale della guardia di finanza. Dal 2016 al 2019 ha comandato il Provinciale di Bari. Dal 2019 al 2020, è stato comandante del Centro Studi economico finanziari presso la scuola di polizia economico-finanziaria di Ostia Lido.

Dal primo ottobre 2020 al 26 luglio 2023, ha svolto l’incarico di vice direttore tecnico operativo della direzione investigativa Antimafia, svolgendo attività delicate e significative per il contrasto alla mafia. Successivamente è stato assegnato all’Ispettorato Alti studi per la difesa della Guardia di Finanza, per frequentare il 75esimo corso di istruzione, dove ha conseguito il relativo titolo.

Al generale Altiero, vanno i migliori auguri di ulteriori successi da parte della redazione. Angelo Covino













