Diversi bambini sono rimasti feriti in modo lieve dopo che il castello gonfiable su cui stavano giocando si è improvvisamente sgonfiato: portati in ospedale, sono stati visitati e dimessi. Il fatto è avvenuto a Casoria, nel Napoletano.

Secondo quanto si apprende dai Carabinieri, intervenuti sul posto, l’incidente si è verificato all’interno di un istituto paritario, in piazza Pisa, dove c’è un campo estivo per ragazzi, con alcuni gonfiabili installati.













