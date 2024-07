Maresca: si esulta su Pontecagnano mentre Capodichino scoppia

56 Visite

Con una nota il magistrato assegnato alla Commissione Bicamerale per le questioni Regionali, Catello Maresca, ha mosso più di una critica all’indirizzo del Governatore De Luca all’indomani dell’inaugurazione del nuovo aeroporto di Salerno.

«È diventato operativo in queste ore l’Aeroporto Costa d’Amalfi a Pontecagnano. Il presidente della Regione Campania esulta, da buon salernitano. Mentre a Napoli entra in funzione finalmente la linea 6 della metropolitana, ma solo a mezzo servizio (con 3 treni e fino alle 15). Proviamo a riflettere al di là delle trovate pubblicitarie. Partiamo dall’utilità della prima infrastruttura, alternativa -ricordiamolo- al progetto dell’aeroporto internazionale di Napoli, originariamente previsto a Grazzanise.

La struttura di Pontecagnano – spiega Maresca nella nota – si trova a 45 km (1 ora e 15 senza traffico) da Amalfi (da cui propagandisticamente prende il nome), a 75 km (1 ora e 38 senza traffico) da Sorrento, a 52 km (1 ora circa) da Avellino; ad 88 km (1 ora e 15) da Benevento, a 92 km (1 ora e 14) da Caserta, a 120 km da Sapri (ancora in provincia di Salerno). Peraltro, pure Salerno centro dista 20 km, e forse, in certi periodi estivi ci si arriva prima atterrando ancora a Capodichino.

Nel frattempo sul web spopolano immagini di migliaia di persone assiepate all’aeroporto di Capodichino che scoppia ormai e chiaramente non è più in grado di sostenere l’enorme traffico di turisti. Vedremo quanti di questi saranno assorbiti da Pontecagnano, sperando non sia l’ennesimo flop campanilistico del presidente della regione. Molti ricordano ancora i moduli anti Covid , costati milioni e mai entrati in vigore. E che dire delle condizioni della sanità campana, guidata nella gran parte da dirigenti selezionati più per fedeltà che per competenza. E presto anche i turisti capiranno che a discapito del nome non si trovano già in costiera amalfitana. Ed il “pacco” del presidente sarà svelato.

E nel frattempo – prosegue Maresca – si allungano i tempi del pagamento dei fornitori della Regione Campania perché i loro soldi sono stati dirottati su altro. E la scusa è il ritardo ( dovuto anche a colpe della Regione) nella firma del patto col Governo sui fondi di coesione. A proposito sarebbe comunque il caso di mettere fine a questa pantomima che danneggia solo i cittadini campani e le imprese. Sul punto speriamo nel buon senso anche del ministro Fitto.

A Napoli invece il trasporto pubblico è sempre in affanno e dopo anni di attesa e vari rinvii oggi parte la linea 6. Si ma a mezzo servizio. Direbbe qualcuno, mai una gioia. Allora forse sarebbe il caso, invece di esultare, di rispondere ad alcune legittime richieste. Presidente De Luca è vero che lei è di Salerno (comune di circa 126mila abitanti con tutta la provincia quasi 1 milione) ma non le sembra che anche gli altri oltre 5 milioni di cittadini campani abbiano diritto ad avere servizi analoghi? Che fine ha fatto il progetto dell’aeroporto internazionale di Napoli? Chi e perché ha fatto saltare il progetto dell’aeroporto internazionale di Napoli? Sono state fatte analisi di utilità ed opportunità nella scelta di Pontecagnano? E quanto è costato l’aeroporto? Non vede che Capodichino sta scoppiando? Ha intenzione di fare qualcosa pure per Napoli? Noi campani attendiamo fiduciosi.













