Riccardo Cargnelutti, tra i migliori difensori della scorsa stagione nel girone C, lascia Giugliano e si accasa a Crotone. Il club gialloblu, nella giornata di oggi, ha annunciato che la compagine calabrese ha esercitato la clausola rescissoria per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore. Cargnelutti, arrivato lo scorso anno a stagione in corsa, era un pilastro della retroguardia giuglianese













