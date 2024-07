142 Visite

Gentile direttore, niente acqua ancora, gli uffici preposti non rispondono per cui sono scesa ma in nessuna delle C1, C2 e C3 ci sta lavorando nessuno e intanto noi povera gente non abbiamo notizie di una risoluzione o tantomeno un comune ci fornisce un autobotti. Per caso lei ha notizie? La pressione è lentissima e da ieri che la cisterna condominiale non si riempie.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews