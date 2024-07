Jasmine Paolini rimonta Vekic ed è in finale a Wimbledon

120 Visite

Meraviglia Jasmine Paolini. La 28enne diventa la prima italiana di sempre in finale a Wimbledon con una clamorosa rimonta su Donna Vekic, battuta 2-6 6-4 7-6 (8) dopo una maratona ad alta tensione di due ore e 51′ e scioltasi fisicamente quando pareva avere in mano il match. Jasmine non avrà giocato il suo miglior tennis, ma ha dimostrato di essere una guerriera: ha reagito alle difficoltà, capito la partita, rimanendo in piedi anche quando sembrava alle corde e aver incassato il colpo del ko. Invece adesso il suo sogno continua: dopo la finale di Parigi giocherà anche quella di Wimbledon, prima donna a riuscirci dopo Serena Williams nel 2016. Quello che le sta riuscendo quest’anno non era mai riuscito prima a nessuna azzurra. L’altra finalista uscita dalla sfida tra la kazaka Elena Rybakina, numero 4 del tabellone, e la ceca Barbora Krejcikova, numero 31, in programma sempre sul Centrale.