Promozione a Colonnello per Sante Picchi, Comandante dei Carabinieri di Vallo della Lucania

Vallo della Lucania. Il 3 luglio scorso, il Ministero della Difesa ha decretato la promozione del Tenente Colonnello Sante Picchi, Comandante dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania, al grado di Colonnello. La cerimonia di conferimento formale è stata officiata dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, Colonnello Filippo Melchiorre, alla presenza degli Ufficiali comandanti dei reparti della provincia.

Nel suo discorso, il Colonnello Melchiorre ha espresso parole di apprezzamento per il Colonnello Picchi, sottolineando il tenace impegno dimostrato nell’apertura della nuova Caserma e nell’istituzione del Reparto Territoriale dell’Arma, inaugurato l’11 aprile dello scorso anno. Il Colonnello Melchiorre ha evidenziato come queste iniziative abbiano notevolmente rafforzato la presenza e l’efficacia dell’Arma sul territorio.

Originario del Lazio, il Colonnello Sante Picchi è laureato in Giurisprudenza e Scienze dell’Amministrazione. La sua carriera è costellata da numerose onorificenze, tra cui la Medaglia Mauriziana e la Medaglia d’oro al Merito di lungo comando. Il 2 giugno scorso, il Colonnello Picchi è stato insignito anche dell’onorificenza di Cavaliere Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferita dal Presidente della Repubblica.

Nel corso della sua carriera, il Colonnello Picchi ha guidato il Comando Compagnia di Monfalcone (Gorizia), il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Campi Salentina (Lecce) e il Nucleo Informativo del Gruppo di Castello di Cisterna dove si è distinto attraverso un impegno encomiabile. Dal 2019, ha comandato la Compagnia Carabinieri di Vico del Gargano, nel Foggiano, prima di essere trasferito a Vallo della Lucania.

La redazione si unisce alle congratulazioni per il Colonnello Sante Picchi, riconoscendo il merito del grado recentemente ottenuto grazie all’impegno profuso, alla tenacia e alla completa abnegazione per l’Arma e per la tutela dei cittadini. Angelo Covino













