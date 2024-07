M5S, Saiello: “Ospedale Monaldi, dopo la nostra interrogazione la giunta rinnova l’autorizzazione per i trapianti di cuore”

120 Visite

“Lo scorso 21 maggio, con un’interrogazione, avevo chiesto al presidente De Luca di verificare le autorizzazioni amministrative e sanitarie del Centro trapianti di cuore dell’Ospedale Monaldi e la relativa sussistenza dei requisiti minimi. A poche settimane di distanza, la giunta regionale della Campania ha finalmente rinnovato l’autorizzazione per lo svolgimento delle attività di trapianto di cuore in età adulta e pediatrica dell’AORN Ospedali dei Colli. L’ultima autorizzazione biennale risaliva al 2019 ed era dunque ormai scaduta da tempo. Benché, anche nel corso della fase di istruttoria per il rinnovo, la stessa struttura ha potuto comunque continuare «legittimamente ad operare nell’ambito delle attività per le quali è già titolare di autorizzazione e accreditamento», come specificato dall’Istituto superiore di sanità”.

“Siamo felici – dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello – che la nostra azione abbia stimolato la giunta a intervenire. Troppe volte questa amministrazione regionale ha dimostrato lentezza e inadeguatezza in campo sanitario. Non è un caso, infatti, se i bambini campani hanno alla nascita una speranza di vita di ben tre anni inferiore rispetto ai loro coetanei nati in Trentino-Alto Adige. La Campania merita un sistema sanitario regionale che offra un’assistenza qualitativamente valida e accessibile a tutti i cittadini. Noi, dall’opposizione, continueremo a fornire il nostro supporto per il raggiungimento di questo obiettivo”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews