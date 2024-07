Napoli, iniziata l’era Conte: c’è anche Osimhen

99 Visite

Iniziata oggi l’era Conte per il Napoli. Squadra e staff si stanno ritrovando al centro tecnico della Ssc Napoli per i test fisici prima della partenza per Dimaro in programma giovedì. Victor Osimhen, come da programma, si è presentato al raduno. Il bomber nigeriano è stato tra i primi ad arrivare. Il nigeriano è stato regolarmente convocato e giovedì partirà coi compagni per Dimaro. Oggi conoscerà Conte. Oltre a Osimhen, anche Popovic, Lindstrom, Ngonge e Juan Jesus sono già a Castelvolturno.













