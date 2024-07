Marano, dieci anni fa ci lasciava Salvatore Giordano. Un dramma per la famiglia e un dolore per tutta la città

759 Visite

Dieci anni fa, il 9 luglio del 2014, dopo giorni di agonia, moriva Salvatore Giordano, lo studente 14enne che quel giorno era a Napoli in compagnia di alcuni amici di scuola. Il povero Salvatore fu colpito da un fregio staccatosi dalla Galleria Umberto di Napoli. Fu un dolore enorme per la sua famiglia, naturalmente, è un dramma per la città che in quei giorni si strinse accanto ai familiari. Le responsabilità di quella morte sono ancora, almeno in parte, non del tutto chiarite e ancora fonte di dispute giudiziarie.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews