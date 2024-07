Autonomia differenziata, la Regione scommette tutto sul referendum

227 Visite

«Noi seguiremo passo passo la vicenda dell’autonomia differenziata siamo pronti al referendum perché se la legge resta quella che è andremo al referendum». È quanto detto dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a proposito dell’autonomia differenziata, a margine della sua visita alla residenza sanitaria assistenziale ‘Padre Annibale di Francia’.

«Poi io aggiungo che non possiamo dire solo no a una legge sciagurata dobbiamo fare anche qualche proposta come “Burocrazia zero”, mi auguro che le forze parlamentari, mi auguro unitariamente, decidano al di là dell’autonomia di semplificare l’Italia, di prosciugare la burocrazia perché mentre parliamo stanno accentrando a Roma tutti i flussi finanziari, Pnrr, fondi di Coesione, Zes unica meridionale, fondi di perequazione infrastrutturale. Anche le regioni del Nord giocano con i dettagli ma quando arriviamo alla sostanza delle risorse finanziarie qui stanno centralizzando tutto a Roma. Noi dobbiamo proporre anche ipotesi positive di sburocratizzazione al di là dell’autonomia’ – ha proseguito De Luca – Trasferiamo alle Regioni le cose che servono agli imprenditori, pareri ambientali, sugli interventi energetici, sulle attività dentro i porti, pareri per i piani paesaggistici che ci bloccano per anni e anni. Su queste cose che possono essere fatte domani mattina e sono le cose che servono agli imprenditori e alle famiglie possiamo fare proposte di legge domani, per il resto seguiremo passo passo l’evoluzione di questa legge sciagurata».

GEMELLAGGIO, LA RISPOSTA A ZAIA

Infine, sull’ipotesi di un gemellaggio con una regione del Sud sull’autonomia differenziata, idea lanciata dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, De Luca aggiunge: «Io mi gemello con tutti quelli che accettano il presupposto della sfida dell’efficienza. Sempre per la sanità, stesso numero di medici rispetto alla popolazione, stesse risorse pro capite rispetto al Fondo sanitario nazionale. Se decidiamo questo noi ci gemelliamo con chiunque, ma se non facciamo queste cose prima, i gemellaggi sono una presa in giro».













