Arzano. Guerra al “Cavallo di ritorno”, intercettata una Fiat Panda. La Polizia Municipale restituisce tre auto ai cittadini

410 Visite

La tecnica è sempre la stessa, rubare un’auto e restituirla ai proprietari solo dopo aver ottenuto in cambio una somma di denaro. L’intensificazione dei controlli sul territorio da parte della polizia municipale di Arzano, diretti dal comandante Biagio Chiariello, sta portando anche a scoprire diversi casi di furti di auto che avvengono in territori limitrofi e che, a colpo fatto, veicoli che vengono collocati in alcune strade di Arzano. La tecnica è sempre la stessa, gli autori preferiscono cambiare di frequente i posti , una forma di “rotazione”, per depistare le forze dell’ordine. Ieri pomeriggio una pattuglia ha intercettato una Fiat Panda nera, fiammante, in via Manzoni, pronta per la “tecnica” del cavallo di ritorno. Già individuati e segnalati alcuni soggetti che potrebbero fare parte della banda.

Le auto maggiormente prese di mira dai ladri sono le Fiat Panda e 500 e le smart.

Denunciate , e fatelo tempestivamente, fanno sapere dal Comando, solo così si porta fine a tale sistema.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews