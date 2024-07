Al liceo Segrè di Marano la cerimonia di premiazione dell’ottava edizione del concorso LE PAROLE DEL CUORE

550 Visite

Al liceo Segrè di Marano, cerimonia di premiazione dell’ottava edizione del concorso LE PAROLE DEL CUORE Nel pomeriggio del primo luglio u.s., presso l’Aula Magna del liceo scientifico Segrè di Marano, alla presenza della dirigente scolastica prof.ssa Raffaelina Varriale, dei genitori degli alunni e dei rappresentanti delle istituzioni e della cultura, si è svolta la cerimonia conclusiva del concorso artistico LE PAROLE DEL CUORE, giunto all’ottava edizione.

Ideato e coordinato dalla professoressa Rita Cottone, il concorso era rivolto agli alunni delle due sedi dell’istituto chiamati a cimentarsi a scelta su cinque sezioni:

a) poesia in lingua italiana sul tema “Essere stati amati tanto profondamente ci protegge per sempre, anche quando la persona che ci ha amato non c’è più. È una cosa che ti resta

dentro, nella pelle”. (J.K.Rowling)”;

b) poesia breve in lingua italiana,

c) poesia in lingua inglese a tema libero,

d) testo riflessivo sul tema “Chi è violento con le parole è già un assassino: le parole sono le prime armi sempre a disposizione per ferire e negare la vita di un altro”. (Enzo Bianchi);

e) fotografia sul tema “I fenomeni naturali” dove i concorrenti dovevano cristallizzare in

un’immagine le emozioni e la meraviglia che la natura è capace di destare ai nostri occhi.

Oltre 100 i lavori presentati che sono stati accuratamente esaminati da due commissioni: una tecnica e una “giovane” formata da ex allievi. Alla giuria di professionisti della cultura hanno preso parte Fausto Marseglia, Lucia Gaeta, Rosanna Napolano, Giusy Avolio per gli elaborati in lingua italiana; Nunzia Ponzo, Ilaria D’Ambrosio e Imma Marrazzo per la poesia in inglese; Ersilia Gala, Angelo Marra e Fulvio Spiteri per la sezione fotografia.

La “giuria giovane” era invece costituita dagli ex allievi Pasquale Esposito, Antonio De Notaris, Maria Francesca Di Francia, Giovanni Vollaro e Giuseppe Pandolfi. Nelle vesti di presentatore si è ben destreggiato l’alunno Daniele De Angelis (IV A) e in qualità di assistente alla consegna dei premi l’alunno Elio Vasto (IV A).

Gli spunti di riflessione offerti dai temi proposti hanno avuto come protagonista assoluta la

“relazione umana” sia intesa come valore benefico ed eterno dell’amore ricevuto, sia come

indagine per fornire una risposta alla tendenza sempre più diffusa nella società

contemporanea di esprimere odio, rancore e violenza gratuita verso l’altro. Dopo i saluti e i

ringraziamenti della Preside Varriale che ha sottolineato quanta attenzione la scuola riponga

verso la sfera emotiva e sentimentale degli alunni offrendo l’opportunità di partecipare a varie iniziative progettuali che consentono di esternare la propria interiorità, la premiazione si è svolta gioiosamente, tra le letture ad alta voce dei bei testi premiati (a cura di Angela Mallardo per la sezione A e B, Ilaria D’Ambrosio e Nunzia Ponzo per la sezione C, Rita Cottone per la sezione D), e la consegna di attestati e premi tecnologici di aiuto allo studio come pen drive e cuffie audio. In chiusura l’intervento dell’assessore del Comune di Mugnano Daniela Puzone, ambasciatrice della Rete delle Città Gentili, ha sottolineato quanto la sinergia e la capacità di raccordarsi delle diverse istituzioni, abbia reso proficuo questo anno scolastico per i giovani del territorio, ragazzi talentuosi e volenterosi che meritano adulti in grado di offrire loro fiducia, certezze, spunti, attività e risorse necessarie alla realizzazione delle loro vite e dei loro sogni. Molti di questi alunni e alunne hanno, infatti, brillato anche in altri concorsi, dando lustro alle città di Marano e Mugnano raccogliendo premi anche fuori regione.

Ecco tutti i premiati delle cinque sezioni- GIURIA TECNICA

Sezione A-Poesia a tema libero:

1° premio- Laura Capone (V B) con la poesia RACCOGLIMI

2° premio Francesco De Biase (I A) con la poesia LE ULTIME ANIME

3° premio Asia Sansone (IV A) con la poesia OLTRE L'ORIZZONTE DELLE LACRIME

Sezione B-Poesia breve:

1°posto -Sabrina Salzano (III B) con la poesia MINO

2°posto- Angelica Neola (II B) con la poesia IL BUIO ALL’IMPROVVISO

3° posto- Angela Iacolare (V A) con la poesia STOFFE INTRECCIATE

Sezione C- Poesia in inglese

1° posto- Giulia Conte (II DM) con la poesia WHAT AM I

2° posto- Agostino Rinaldi (III DM) con la poesia THE INDECISION DANCE

3° posto- Enrico Prisco (V B) con la poesia DARK_DESPAIRS

Premio speciale – Matteo Mercurio (II I) con la poesia AT THE TOP OF THE SKYSCRAPER

Sezione D -Brani

1° posto Maria Cautiero (V B) con il testo PAROLE, IL PROBLEMA E LA SOLUZIONE

2° posto Antonio Di Guida (V A) con il testo NON SONO SOLTANTO PAROLE

Sezione E- Fotografia

1° posto – Marco de Angelis (I A) con la foto intitolata TRIONFO DEL SOLE

2°posto – Ludovica Passero (IV A) con la foto intitolata TRA LE LACRIME DEL CIELO

3°posto – Elisabetta Maglione (V B ) con la foto intitolata SEI IL MIO PENSIERO CHE BRILLA

Premi assegnati dalla GIURIA GIOVANE

1°posto Matteo Mercurio (II I) con MAMMA MI RICONOSCI?

2°posto- Laura Capone (V B) con la poesia RACCOGLIMI

3°posto- Olga Opromolla (IV A) con DIPINTO DI LUCE

Premio speciale Giuria giovane a Mariarca Marrazzo (V CM) con A LINA…AMICA E DOCENTE

Premio della DIRIGENTE a Francesco Maria Visconti (I AM) con la poesia L’ORIZZONTE

Premio della REFERENTE a Roberta Fontanella (V B) con la poesia CAMERA OSCURA.

Con le foto di rito, i ringraziamenti e i saluti, tutti si sono dati appuntamento al prossimo anno

scolastico e alla prossima edizione delle PAROLE DEL CUORE.

