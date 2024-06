Napoli, controlli: multe e chiusure a due note attività di ristorazione

Verifiche, effettuate anche con il personale dell’Asl e del Nil di Napoli, negli esercizi commerciali. Ad una nota trattoria gourmet di Posillipo è stata sospesa l’attività di ristorazione e deposito. I carabinieri hanno sequestrato 350 chili di alimenti non tracciati o tenuti in pessimo stato di conservazione. Per il titolare 4.500 euro di sanzioni per violazioni in materia igienico sanitaria.